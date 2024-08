Alcaraz desiste do ATP Masters de Montreal devido ao cansaço

O espanhol de 21 anos competirá pelo segundo título do Aberto dos Estados Unidos em três temporadas, quando o último torneio do Grand Slam do ano começar, em 26 de agosto.

"Eu realmente queria voltar ao Canadá e aproveitar o amor dos fãs. Espero ver todos vocês em Montreal nos próximos anos", acrescentou.

O tenista espanhol se juntou assim à retirada de Novak Djokovic, número dois do mundo, do torneio canadense, anunciaram na segunda-feira os organizadores.

Alcaraz, número 3 do mundo, com 37 vitórias e 6 derrotas nesta temporada, ainda mantém sua participação no final deste mês em Cincinnati, onde perdeu na final do ano passado.