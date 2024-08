A volta ao mundo dos torcedores olímpicos sem sair de Paris

Além das competições esportivas, os turistas aproveitam ao máximo nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 as "casas" nacionais, onde podem assistir uma prova de BMX comendo um cachorro-quente na "Team USA House", comemorar as vitórias na "Casa Brasil" ou dançar na "India House".

No elegante 'Palais Brongniart' no centro de Paris, a bandeira dos Estados Unidos está no centro do palco e as famílias assistem às competições olímpicas em várias telas.

Matthew Burt, com seu boné USA, pretendia escapar do calor da capital francesa para apoiar a equipe olímpica de seu país "ao lado de outras pessoas dos Estados Unidos". O preço: 390 euros (420 dólares, 2.830 reais) o dia inteiro.