Zelensky diz que Ucrânia e o mundo querem a Rússia na próxima cúpula da paz

Em junho, o presidente ucraniano reuniu dirigentes e funcionários do alto escalão de dezenas de países em um complexo hoteleiro de Burgenstock, na Suíça, para realizar a primeira cúpula, que a Rússia tachou de perda de tempo e da qual a China recusou participar.

Diante do avanço cada vez maior das forças russas na linha de frente e da diminuição e incerteza sobre a ajuda militar de seus aliados, Zelensky lançou uma ambiciosa ofensiva diplomática para encerrar o conflito iniciado em fevereiro de 2022.

"A maior parte do mundo diz hoje que a Rússia deve estar representada na segunda cúpula, caso contrário, não conseguiremos resultados significativos", disse nesta terça-feira (21) no oeste da Ucrânia.

O presidente ucraniano obteve um amplo apoio internacional aos seus esforços de paz, mas criticou alguns desses mesmos aliados por impedir que seu Exército usasse as armas ocidentais para atacar o interior do território russo.

"Não poder usar todas as armas de que precisamos para deter esse inimigo é um grande desafio. O que vocês fariam em nosso lugar?", questionou.

Também criticou a estagnação das entregas de armas, dizendo que a Ucrânia ainda espera receber armamento de seus aliados para equipar as tropas recentemente mobilizadas.

Zelensky se reuniu com a mídia francesa no ginásio de uma escola em Rivne, cidade do oeste da Ucrânia.