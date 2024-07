UE pede 'máxima moderação' após bombardeio no Irã que matou líder do Hamas

A União Europeia (UE) instou, nesta quarta-feira (31), a todas as partes que evitem uma escalada depois que o movimento islamista palestino Hamas anunciou que seu líder político, Ismail Haniyeh, morreu no Irã em um bombardeio atribuído a Israel.

"Fazemos um apelo para que todas as partes exerçam a máxima moderação para evitar uma escalada. Nenhum país, nem nenhuma nação sairão ganhando com uma nova escalada no Oriente Médio", afirmou o porta-voz da diplomacia da UE, Peter Stano.

