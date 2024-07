Ucrânia afirma que impediu maior ataque com drones russos em meses

A Ucrânia acusou nesta quarta-feira (31) a Rússia de ter lançado um míssil de cruzeiro e 89 drones desenvolvidos pelo Irã durante a noite, no que chamou de maior ataque em meses contra o país.

Na região de Kiev, "13 residências foram danificadas. Os destroços (de projéteis e drones) danificaram fachadas, telhados e janelas. Os serviços de resgate estão apagando um incêndio, informou o comandante da administração militar regional, Ruslan Kravchenko.

A Rússia lança drones e mísseis contra a Ucrânia quase todas as noites, alegando visar alvos militares e do setor de energia, embora em muitas ocasiões os ataques tenham atingido áreas residenciais, com civis mortos e feridos.

