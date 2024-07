Trump critica Harris e culpa governo Biden pela 'desastrosa' escalada da inflação

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano à Casa Branca, Donald Trump, culpou os democratas pela escalada da inflação e reiterou críticas à vice-presidente americana, Kamala Harris, que deve ser a postulante da legenda governista nas eleições de novembro.

Já no começo de conferência da Associação Nacional de Jornalistas Negros, em Chicago, Trump criticou a organização do evento e reclamou da ausência de Harris. "Me disseram que minha oponente estaria aqui. Chego aqui e ela não está. Vocês me convidaram sob uma pretensão falsa", afirmou.

Questionado sobre a mensagem que pretende deixar à população, Trump disse querer acabar com a "invasão" de imigrantes ilegais por meio da fronteira com o México. No entendimento dele, a inflação está "destruindo a classe média" e é um "desastre" para o país.