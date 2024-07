Transportadores bloqueiam estradas na Bolívia em protesto contra escassez de combustíveis e dólares

"Foi decidido realizar uma paralisação a partir de 0h (desta quarta-feira) por 72 horas", disse à imprensa o dirigente da Câmara Boliviana do Transporte Pesado, Héctor Mercado.

Transportadores de carga internacional iniciaram nesta quarta-feira (31) uma greve e bloquearam vias em cinco dos nove departamentos da Bolívia, um deles na fronteira com o norte do Chile, em protesto contra a escassez de combustíveis e dólares.

A Administradora Boliviana de Rodovias (ABC) informou que há 22 bloqueios de estradas nas regiões de Oruro (oeste), Cochabamba (centro), Santa Cruz (leste), Potosí (sudoeste) e Chuquisaca (sudeste).

O maior número de bloqueios ocorre em Oruro, que é conectado por duas vias movimentadas com os portos de Arica e Iquique, no norte do Chile.

Os manifestantes estacionaram seus caminhões e ônibus de passageiros nas estradas, impedindo o tráfego de veículos, sem que até o momento tenham sido registrados incidentes.