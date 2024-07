Swiatek fica a 2 jogos do ouro em Paris-2024; Kerber dá adeus ao tênis

A polonesa Iga Swiatek se classificou para a semifinal do torneio olímpico de tênis feminino dos Jogos de Paris-2024 ao passar pela americana Danielle Collins, que abandonou a partida no terceiro set, em uma quarta-feira (31) que teve a eliminação e despedida do tênis da alemã Angelique Kerber, ex-número 1 do mundo.

Swiatek vencia com parciais de 6-1, 2-6 e 4-1 quando Collins, nona colocada no ranking da ATP, se retirou após duas horas de jogo na quadra Suzanne Lenglen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a eliminação de Coco Gauff na terça-feira, a polonesa é mais favorita do que nunca a confirmar seu reinado no saibro, depois de ter sido campeã das últimas três edições de Roland Garros.