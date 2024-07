'Preocupante': anfitriões da COP16 temem ataque de guerrilha na Colômbia

Quando a bomba da motocicleta explodiu, Fabio Díaz (69) jogou a si mesmo e a sua esposa no chão. De acordo com o casal, cerca de 50 das galinhas que eles engordam para vender morreram “de susto” em outros ataques recentes.

Um problema similar acontece nas outras cidades dos departamentos do Valle do Cauca (sudoeste) e Cauca, bastiões da dissidência das Farc chamada Estado Maior Central (EMC).

No parque principal, há três tanques militares com soldados e policiais em alerta. Embora Jamundí tenha sofrido com o conflito armado que durou quase seis décadas, a violência nunca atingiu esse nível antes, de acordo com os moradores locais.

O escritório da ouvidoria do estado alertou este ano que os dissidentes das Farc têm esse município “em xeque” por causa do recrutamento, sequestros, extorsão e assassinatos.

Em 18 de julho, o prefeito Eder viajou para Nova York para acordar um plano de cooperação com a polícia de Nova York, que é especialista em contraterrorismo.