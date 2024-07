Petróleo sobe, influenciado por tensão no Oriente Médio e reservas dos EUA

Os preços internacionais do petróleo subiram bruscamente nesta quarta-feira (31), influenciados por uma queda nas reservas de cru americano e um aumento das tensões no Oriente Médio, após o assassinato do líder do Hamas, atribuído a Israel.

Em Londres, o preço do barril do Brent do Mar do Norte para entrega em setembro, cujo último dia de negociações foi na quarta-feira, subiu 2,65%, superando a marca dos 80 dólares, chegando a 80,72 dólares.

Em Nova York, por sua vez, o barril de West Texas Intermediate (WTI) - seu equivalente americano - para entrega no mesmo mês, subiu 4,25%, alcançando os 77,91 dólares.