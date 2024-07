Netanyahu diz que Israel 'desferiu golpes devastadores' contra seus inimigos nos últimos dias

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (31) que seu país "desferiu golpes devastadores" contra seus inimigos nos últimos dias, mencionando a morte do comandante do movimento libanês Hezbollah, Fuad Shukr, morto em um bombardeio perto de Beirute.

"Eliminamos o braço direito de Hassan Nasrallah (o líder do Hezbollah) que era o responsável direto por um massacre de crianças", disse Netanyahu em um discurso televisionado, referindo-se a um foguete que atingiu um campo de futebol no território anexado das Colinas de Golã no sábado, ataque que Israel atribuiu a este movimento libanês xiita aliado do Irã.

