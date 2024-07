Musk versus Maduro, 'arqui-inimigos' à distância

Na terça-feira, após uma reunião conjunta do Conselho de Estado e de Segurança, que reúne todos os poderes do Estado e, particularmente, a Força Armada, considerada o principal pilar de seu governo, Maduro anunciou a criação de "uma comissão especial para avaliar, com assessoria russa e chinesa", o sistema de segurança e, em particular, o ataque que, segundo seu governo, danificou o sistema de comunicação do CNE.

"Os ataques, tenho certeza, são dirigidos pelo poder de Elon Musk", disse o presidente venezuelano, cercado de militares.

A oposição e os observadores internacionais não acreditam em hackeamento e consideram que se trate de uma estratégia para evitar a publicação dos resultados verdadeiros.