Morte de comandante do Hezbollah gera temor de escalada no Oriente Médio

Segundo o comunicado, o líder do Hezbollah fará um discurso amanhã no funeral de Shukr informando a posição do movimento após o bombardeio, que descreveu como "um ataque violento" e "crime grave".

Quase 24 horas após o bombardeio, o Hezbollah anunciou a morte "do grande líder combatente Fuad Shukr", também conhecido como "Sayyed Mohsen". O movimento xiita ressaltou que Shukr foi "um grande mártir no Caminho de Jerusalém", expressão usada pelo grupo para designar combatentes mortos por Israel.

O movimento libanês Hezbollah anunciou nesta quarta-feira (31) a morte do seu comandante militar, Fuad Shukr, vítima de um bombardeio israelense na véspera em Beirute, um ataque que gerou temor de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

Israel anunciou na noite de ontem que havia eliminado Shukr, descrito como "comandante militar de mais alta patente" do movimento xiita e "braço direito" do líder do grupo, Hassan Nasrallah.

O governo israelense responsabilizou Shukr pelo ataque com foguete que atingiu no último sábado um campo de futebol no território anexado das Colinas de Golã, matando 12 crianças. Aliado do movimento islamista palestino Hamas, o Hezbollah negou envolvimento no ataque.

- 'Golpes devastadores' -