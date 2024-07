López Obrador critica 'parcialidade' da OEA e rejeita reunião sobre a Venezuela

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, rejeitou participar nesta quarta-feira (31) de uma reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos na qual serão discutidos os resultados do processo eleitoral venezuelano, ao denunciar a "parcialidade" por parte deste organismo internacional.

"Não vamos participar porque não concordamos com a atitude de parcialidade da OEA", disse o mandatário de esquerda durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

López Obrador alegou que sua rejeição se deve a declarações do secretário-geral da OEA, Luis Almagro, que na opinião do presidente mexicano "já havia reconhecido um dos candidatos" antes mesmo de conhecer o resultado final das controversas eleições, as quais deram a vitória ao presidente venezuelano Nicolás Maduro, apesar das denúncias de fraude da oposição.