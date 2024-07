Líder de operação para derrubar Maduro em 2020 é preso nos EUA (Justiça)

O ex-militar americano Jordan Goudreau, que conspirou para derrubar o presidente venezuelano Nicolás Maduro em 2020, foi detido nesta terça-feira (30) em Nova York, após ser acusado de tráfico de armas, segundo fontes judiciais.

Ex-integrante das Forças Especiais do Exército americano, conhecidas como "boinas verdes", Goudreau, de 48 anos, é acusado de tentar realizar, junto com a venezuelana radicada na Colômbia Yacsy Alexandra Álvarez, uma "incursão armada" na Venezuela para derrubar Maduro.

Um tribunal de Tampa, na Flórida, os acusa de violar as leis dos Estados Unidos de controle de armas e de exportar armas de guerra do tipo AR, dispositivos de visão noturna e laser, sem as devidas licenças.