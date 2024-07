Jamaicana Shericka Jackson anuncia que não vai disputar os 100 m rasos em Paris

A velocista jamaicana Shericka Jackson anunciou nesta quarta-feira (31) que não vai disputar os 100 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Paris, prova na qual foi medalha de bronze há três anos em Tóquio, para se concentrar nos 200 metros.

"Só vou disputar os 200 metros", declarou Jackson em entrevista coletiva em Saint-Ouen, na periferia de Paris.

As etapas classificatórias dos 100 m rasos feminino vão começar na próxima sexta-feira, com as semifinais e a final no sábado.