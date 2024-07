Israel 'desferiu golpes devastadores' contra seus inimigos nos últimos dias, diz Netanyahu

Mas defendeu a campanha militar israelense em Gaza e garantiu que, se seu país tivesse sucumbido à pressão para interromper a guerra no território palestino, "não [teria] eliminado lideranças do Hamas e milhares de terroristas".

Durante discurso televisionado, o dirigente israelense não fez nenhuma referência sobre a morte, em Teerã, do líder político do movimento islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou, nesta quarta-feira (31), que seu país "desferiu golpes devastadores" contra seus inimigos nos últimos dias, mencionando a morte do comandante do movimento libanês Hezbollah, Fuad Shukr, em um bombardeio perto de Beirute.

Por sua vez, Netanyahu falou explicitamente sobre a morte de Shukr na terça-feira. Israel responsabilizou o comandante do Hezbollah pelo ataque com foguetes contra um campo de futebol no sábado, no território anexado das Colinas de Golã, que causou a morte de 12 crianças.

"Eliminamos o braço direito de Hassan Nasrallah [o líder do Hezbollah] que era o responsável direto por um massacre de crianças", disse o primeiro-ministro.

"Acertamos nossas contas com Mohsen e acertaremos nossas contas com qualquer pessoa que nos faça mal", declarou, utilizando o nome de guerra de Shukr.