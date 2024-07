Israel ataca Beirute tendo como alvo chefe do Hezbollah

Israel atacou os subúrbios de Beirute, capital do Líbano, em retaliação à ofensiva nas Colinas do Golan que matou 12 crianças em Majdal Shams, no fim de semana. Segundo os militares israelenses, o alvo do bombardeio desta terça, 30, era Fuad Shukur, também conhecido como Hajj Mohsin, comandante do Hezbollah, grupo xiita libanês que seria responsável pelas mortes no Golan.

O ataque ocorreu em Haret Hreik, zona no sul de Beirute, reduto do grupo. Não está claro se Sukur foi atingido. "O Exército realizou um ataque pontual em Beirute, contra o comandante responsável pelo assassinato de crianças em Majdal Shams e pela morte de vários outros civis", afirmaram os oficiais israelenses. A agência de notícias do Líbano confirmou que o ataque foi realizado com um drone, que lançou três foguetes.

Reação