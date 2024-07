Guerra continua durante os Jogos Olímpicos, diz Casa olímpica da Ucrânia em Paris

O que restou das arquibancadas de um estádio ucraniano destruído pelas forças russas recebe os visitantes na Casa olímpica da Ucrânia em Paris, para lembrar que durante os Jogos Olímpicos a guerra continua.

Ao lado é exibida uma réplica de um peso feito com um tubo e dois pneus, com o qual o atleta do salto em altura Andriy Protsenko treinou enquanto vivia sob a ocupação russa em Kherson, no sul da Ucrânia, região hoje novamente controlada por Kiev.

Na próxima semana, jovens atletas que foram amputados após ataques russos darão entrevistas em Paris. O objetivo é mostrar ao mundo a resiliência dos esportistas ucranianos e recordar que a guerra iniciada por Moscou há mais de dois anos continua causando estragos.