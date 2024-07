Deslizamentos de terra deixam mais de 150 mortos na Índia

As chuvas constantes e os ventos fortes dificultaram nesta quarta-feira a busca por sobreviventes dos deslizamentos de terra nas plantações de chá no sul da Índia, onde morreram mais de 150 pessoas, a maioria trabalhadores e suas famílias.

Chuvas torrenciais de monções atingiram o estado costeiro de Kerala nos últimos dias, bloqueando as estradas de acesso à região do desastre no distrito de Wayanad.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A única ponte que liga as cidades mais afetadas, Chooralmala e Mundakkai, desapareceu e as equipes de resgate tiveram que retirar os corpos em macas amarradas a tirolesas elevadas precariamente acima das águas.