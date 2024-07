Desemprego no Brasil cai para 6,9% no 2º trimestre de 2024, menor número em 10 anos

A estatística corresponde a 7,5 milhões de brasileiros que buscam emprego em um país com 203 milhões de habitantes, afirmou o IBGE.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a taxa de desemprego, calculada por trimestres móveis, foi de 7,1% no período março-maio.

O desemprego no Brasil caiu para 6,9% no trimestre abril-junho, menor número em 10 anos, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (31).

O índice de 6,9% representa uma redução de 1,1 ponto percentual em relação ao trimestre abril-junho de 2023 (8%). Além disso, é o menor número desde 2014, quando também foi de 6,9%.

A população ocupada alcançou o novo recorde histórico de 101,8 milhões de pessoas no período abril-junho, segundo o IBGE.

"Esses recordes de população ocupada não foram impulsionados apenas nesse trimestre, mas são consequência do efeito cumulativo de uma melhoria do mercado de trabalho em geral nos últimos trimestres", destaca a coordenadora de pesquisas domiciliares do IBGE, Adriana Beringuy.