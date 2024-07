Delta Air Lines teve perdas de US$ 500 milhões com apagão virtual global

"Estamos tratando de garantir que sejamos compensados de qualquer forma que eles decidam pelo que nos custou", disse, referindo-se às empresas americanas Microsoft e CrowdStrike.

A CrowdStrike, empresa de cibersegurança protagonista do apagão informático global que afetou aeroportos, hospitais, veículos de comunicação, bancos e muitos outros serviços em vários países, afirmou que a falha foi causada por um erro em seu software de segurança, o Falcon.

O problema se espalhou para milhões de computadores com o sistema operacional Windows da Microsoft, o mais popular do mundo. O grupo indicou que 8,5 milhões de dispositivos com esse sistema foram afetados, quase 1% dos computadores que operam com ele.