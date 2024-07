Com Marta expulsa, Brasil perde para Espanha e depende de outros resultados para avançar

O Brasil perdeu para a Espanha, atual campeã mundial, por 2 a 0 nesta quarta-feira (31) em Bordeaux, num jogo em que a atacante Marta foi expulsa e se complicou no encerramento do Grupo C do futebol feminino dos Jogos Paris-2024.

A camisa 10, considerada a melhor jogadora de futebol da história, deixou o campo do Bordeaux aos prantos quando o jogo ainda estava empatado. Ela foi expulsa nos acréscimos do primeiro tempo (45'+6) por desferir um chute forte na cabeça da capitã espanhola, Olga Carmona, na entrada da área.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O sonho de conseguir uma nova medalha para a líder brasileira, que aos 38 anos disputa sua sexta e certamente última Olimpíada, agora depende de uma combinação de resultados nas demais partidas da rodada disputadas nesta quarta-feira.