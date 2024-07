Chinês Pan Zhanle, de 19 anos, é ouro nos 100m livre com recorde mundial

O chinês Pan Zhanle, de 19 anos, surpreendeu nos 100m livre nos Jogos de Paris-2024 nesta quarta-feira (31) ao conquistar seu primeiro título olímpico e quebrar seu próprio recorde mundial, com 46s40.

Revelação do último Mundial de Doha, onde tinha estabelecido a marca anterior (46s80), o velocista ficou mais de um segundo à frente do australiano Kyle Chalmers (47s48) e do romeno David Popovici (47s49).

Irreconhecível na manhã de terça-feira a ponto de passar de dois centésimos da eliminação na série, Pan Zhanle se recuperou nas semifinais após estabelecer o novo recorde olímpico no sábado (46s92) no 4x100m.