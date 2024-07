Chinês número 1 do mundo cai na 3ª rodada do tênis de mesa olímpico

O chinês Wang Chuqin, número 1 do mundo no tênis de mesa, foi eliminado nesta quarta-feira (31) do torneio dos Jogos de Paris na terceira rodada, derrotado pelo sueco Truls Moregardh (N.42).

Moregardh fechou o jogo em 4 sets a 2, com parciais de 12-10, 11-7, 5-11, 7-11, 11-9 e 11-6.

Chuqin era o grande favorito à medalha de ouro e, caso fosse avançando, poderia cruzar o caminho do brasileiro Hugo Calderano nas semifinais.