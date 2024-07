Catar faz alerta contra 'escalada perigosa' após assassinato de líder do Hamas

O Catar condenou nesta quarta-feira o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, em um ataque em Teerã atribuído a Israel, um ato que chamou de "crime atroz" e fez uma alerta contra uma "escalada perigosa" na região.

O Catar, que abriga a liderança política do grupo islamista palestino, do qual Haniyeh era integrante, classificou o assassinato de "crime atroz" e considerou que constitui "uma violação flagrante do direito internacional e do direito humanitário", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores.

O reino afirmou ainda que o assassinato pode "afundar a região no caos e minar as possibilidades de paz".