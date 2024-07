Boeing nomeia novo CEO e relata prejuízo significativo

A Boeing nomeou Robert Ortberg como seu novo CEO nesta quarta-feira (31), ao mesmo tempo em que relatou um prejuízo significativo no segundo trimestre.

Ortberg, de 64 anos, ingressará na Boeing enquanto a fabricante de aviões tenta se recuperar de uma série de problemas de segurança e controle de qualidade.

O novo presidente e CEO da empresa tomará posse no dia 8 de agosto, substituindo Dave Calhoun, que anunciou sua saída da empresa antes do final do ano.