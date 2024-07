Triatlo olímpico, mais dúvidas do que certezas

O adiamento do triatlo olímpico masculino de terça para quarta-feira (30 e 31) levanta grandes questões: por que os organizadores não planejaram um local alternativo? Qual é o impacto esportivo? Quais as consequências em termos de imagem para Paris, que fez da qualidade da água do rio Sena um dos argumentos de marketing dos Jogos Olímpicos? . Por que não pode ser adiado para além de sexta-feira? Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Se um novo adiamento for feito para as provas femininas e masculinas de quarta-feira, programadas para as 3h00 e 5h45 (ambas no horário de Brasília), só seria possível na sexta-feira (2).

"Normalmente, é tempo mais que suficiente para correr um triatlo", declarou à AFP o diretor técnico nacional da Federação Francesa de Triatlo, Benjamin Maze, apesar de "um calendário bastante apertado" e falta de horários alternativos. Projetada no coração da capital, nas proximidades de diversas instalações olímpicas, a rota do ciclismo do triatlo passará por parte da avenida Champs-Elysées, o que afetará o trânsito na área. As provas de maratona aquática (10 km) também acontecerão no Sena na próxima semana, nos dias 8 e 9 de agosto.

. Por que um local alternativo não foi considerado? Os organizadores escolheram o estádio náutico de Vaires-sur-Marne (fora da capital), utilizado para o remo e a canoagem slalom, como plano B para a maratona aquática. O local não foi levado em consideração para a realização do triatlo, visto que o espaço não acomoda com facilidade o ciclismo e a corrida. "Planejar outro local custa milhões de euros a mais e muita mão de obra", disse à AFP o adjunto da Prefeitura de Paris para os Jogos Olímpicos, Pierre Rabadan. . O triatlo será transformado em biatlo? Como último recurso, o triatlo pode deixar de ter sua parte de natação e ser transformado em biatlo (sequência de corrida, ciclismo e corrida).

Foi o caso do revezamento misto em um teste para os Jogos no ano passado, em Paris, e para o Campeonato Europeu de 2023 em Madri, devido às más condições do tempo. Mas uma mudança tão drástica seria rara nos Jogos Olímpicos. A opção também não é apoiada na França. "Fazer um duatlo está fora de questão", disse o diretor técnico da Federação Francesa de Triatlo.