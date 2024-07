Presidente iraniano, Masud Pezeshkian, tomou posse perante o Parlamento

“Como presidente, perante o Alcorão e o povo iraniano, juro por Deus Todo-Poderoso ser o guardião da religião oficial, do sistema da República Islâmica e da Constituição do país”, declarou o novo presidente.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, endossou oficialmente a eleição do presidente Masoud Pezeshkian, no último domingo (28).

"Aprovo a eleição do sábio, honesto, popular e erudito senhor Pezeshkian, e nomeio-o presidente da República Islâmica do Irã", disse Khamenei numa mensagem lida pelo chefe do seu gabinete.

Pezeshkian, de 69 anos, foi eleito no segundo turno das eleições presidenciais de 5 de julho.