Presidente de Taiwan pede unidade diante da 'ameaça' da China

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, pediu a unidade das democracias diante da "expansão do autoritarismo" e advertiu que "a ameaça da China a qualquer país é uma ameaça ao mundo".

Nos últimos anos, a China aumentou a pressão política, econômica e militar sobre esta ilha de governo autônomo de democrático que Pequim considera parte do seu território.

Embora oficialmente tenha apenas 12 aliados diplomáticos, esta ilha reforçou os laços com democracias de todo o mundo, em particular com os Estados Unidos, seu principal fornecedor de armas.