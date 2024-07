Pesquisadores questionam promessa de Musk de restaurar a visão com implante cerebral

Um estudo científico americano publicado na última segunda-feira (29) questiona as recentes afirmações de Elon Musk, que disse que um implante cerebral de sua start-up Neuralink poderia devolver a visão a pessoas que não conseguem enxergar, além de fazer com que elas consigam uma visão sobrehumana.

O projeto de Elon Musk, no entanto, se baseia no "princípio equivocado" de que implantar milhões de pequenos eletrodos na parte do cérebro responsável pelo processamento visual levará a uma visão de alta resolução, segundo um comunicado de Ione Fine, professora de psicologia da Universidade de Washington e coautora do estudo publicado na revista Scientific Reports.

Os pesquisadores criaram, a partir de dados obtidos de animais e humanos, um modelo computacional, um tipo de paciente virtual, para estudar como seria a experiência com um implante cerebral do tipo "Blindsight".

"Os engenheiros às vezes pensam que os eletrodos produzem pixels, mas não é assim que a biologia funciona", disse Fine.