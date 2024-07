Pedro Sánchez recorre ao seu direito de não depor contra a sua esposa perante um juiz espanhol

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, aproveitou nesta terça-feira (30) o seu direito de não depor contra a sua esposa Begoña Gómez perante o juiz que a investiga por suposto tráfico de influência, em um caso que desgasta politicamente o líder socialista.

Sánchez permaneceu em silêncio diante do juiz Juan Carlos Peinado, magistrado de 69 anos encarregado do caso, que se deslocou ao palácio de Moncloa, residência presidencial, para interrogar o chefe do Executivo como testemunha.

A audiência, que ocorreu em um escritório do Palácio de Moncloa, durou "aproximadamente 20 minutos", disse aos jornalistas Marta Castro, advogada do partido de extrema direita Vox, embora o advogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, tenha dito que durou "dois minutos".