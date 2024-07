A prova do triatlo masculino, a primeira competição dos Jogos Olímpicos de Paris programada para o rio Sena, foi adiada de terça para quarta-feira devido à contaminação detectada nas águas do rio, anunciou o comitê organizador três horas antes do início da disputa.

Contaminação no Sena força adiamento do triatlo olímpico masculino

O adiamento do triatlo olímpico masculino de terça para quarta-feira (30 e 31) levanta grandes questões: por que os organizadores não planejaram um local alternativo? Qual é o impacto esportivo? Quais as consequências em termos de imagem para Paris, que fez da qualidade da água do rio Sena um dos argumentos de marketing dos Jogos Olímpicos?

Como um fotógrafo da AFP conseguiu a foto perfeita de Gabriel Medina

O fotógrafo da AFP Jerome Brouillet sabia que podia esperar algo especial quando viu o brasileiro Gabriel Medina surfar uma das maiores ondas do dia em um dos grandes pontos do esporte no mundo, na segunda-feira (29) em Teahupo'o, Taiti, durante as oitavas de final dos Jogos Olímpicos.

'Pride House', uma casa para tornar os atletas LGBTQIA+ mais visíveis em Paris-2024

As cores do arco-íris em leques, distintivos e pulseiras, inundam a "importante" Casa do Orgulho, um oásis às margens do Sena onde a comunidade LGBTQIA+ celebra seus atletas "e aliados" em uma Paris olímpica, "cidade de todos os amores".

Um morto em protestos contra a reeleição de Maduro

Ao menos uma pessoa morreu na segunda-feira (29) nos protestos contra a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, que foram reprimidos pelas forças de segurança, enquanto a oposição afirma ter provas de uma fraude eleitoral e cresce o apelo internacional para uma transparência maior na contagem dos votos.

Sete países latino-americanos respondem à retirada de embaixadores da Venezuela

De uma recontagem dos votos até os temores de fraude, a comunidade internacional reagiu rapidamente à questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro, que contra-atacou ao retirar o corpo diplomático da Venezuela da Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Peru, República Dominicana e Uruguai.

RSF alerta para maior perseguição contra a imprensa na Venezuela e Nicar

A questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela "agravará" os ataques contra a imprensa, assegurou à AFP o diretor de Repórteres Sem Fronteiras (RSF) para a América Latina, Artur Romeu, que também alertou sobre uma escalada de perseguição a jornalistas na Nicarágua.

Pedro Sánchez recorre ao seu direito de não depor contra a sua esposa perante um juiz espanhol

O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, aproveitou nesta terça-feira (30) o seu direito de não depor contra a sua esposa Begoña Gómez perante o juiz que a investiga por suposto tráfico de influência, em um caso que desgasta politicamente o líder socialista.

Quase 100 mortos por deslizamentos de terra na Índia

Quase 100 pessoas morreram em deslizamentos de terra causados pelas intensas chuvas de monções no sul da Índia, segundo um novo balanço divulgado nesta terça-feira(30) por autoridades locais.

Economia da zona do euro cresce mais que o esperado no 2º trimestre

A economia da zona do euro cresceu mais rápido do que o esperado no segundo trimestre de 2024, segundo dados oficiais publicados nesta terça-feira (30), confirmando a recuperação econômica dos países que compartilham a moeda comum desde janeiro, apesar do fraco desempenho da Alemanha.

Preços recordes do ouro afetam demanda mundial por joias

O setor de joalheria, coração da demanda mundial por ouro, duramente afetado pelos preços recorde do metal precioso no segundo trimestre, registrou uma forte queda das vendas, a níveis que não foram vistos desde a pandemia de covid-19.

