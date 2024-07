Paris e região em alerta para risco de tempestades

A cidade de Paris e sua região estão em alerta para o risco de tempestades nesta terça-feira a partir das 18H00 locais (13H00 de Brasília), no quarto dia dos Jogos Olímpicos, anunciou a agência meteorológica 'Météo-France'.

"Esta tarde e na primeira parte da noite (...) é provável uma degradação de tempestade, com um risco significativo de tempestades fortes e chuva intensa (de 20 a 40 mm em menos de um hora), granizo e atividade elétrica constante. Os fenômenos serão localizados", afirmou o serviço meteorológico francês.

Ao longo do dia, no entanto, as temperaturas devem alcançar 35ºC nas arenas olímpicas da capital francesa.