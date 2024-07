Pacheco critica Maduro e diz que Venezuela 'se afasta' da democracia

O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticou o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, pela condução do processo eleitoral no último domingo, 28. Em nota divulgada nesta terça-feira, 30, Pacheco disse que o governo venezuelano "se afasta" da democracia ao "não demonstrar" lisura e transparência do processo eleitoral.

"Numa democracia, a lisura e a transparência do processo eleitoral que assegure a prevalência da vontade do povo são base essencial e insuperável. O governo da Venezuela se afasta disso ao não demonstrar esses valores com clareza", afirmou.

"A luta pela democracia não nos permite ser seletivos e casuístas. Toda violação a ela deve ser apontada, prevenida e combatida, seja contra quem for", completou o presidente do Senado em nota divulgada nesta terça-feira.