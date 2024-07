OBS reconhece dificuldades na produção televisiva da cerimônia de abertura dos Jogos

Questionada sobre a transmissão da cerimônia de abertura para as emissoras de televisão, a unidade do COI responsável pela geração de imagens dos Jogos Olímpicos negou, nesta terça-feira (30), que o evento tenha sido um fracasso, mas reconheceu dificuldades ligadas à chuva e à dimensão do espetáculo.

"Em produções ao vivo de complexidade semelhante, pode haver circunstâncias imprevistas, especialmente devido a condições meteorológicas adversas, como as da tarde de sexta-feira", defendeu a OBS (Olympic Broadcasting Services) em um comunicado escrito transmitido à AFP.

No entanto, a agência de produção audiovisual do COI mostrou-se "extremamente orgulhosa da cobertura oferecida às emissoras de todo o mundo" para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.