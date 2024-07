Novas trocas de disparos entre Israel e o Hezbollah libanês levantam temores por escalada regional

Novas trocas de disparos entre Israel e o grupo libanês Hezbollah intensificaram nesta terça-feira(30) os temores por uma escalada regional a partir da guerra em Gaza, após um mortal bombardeio no planalto sírio das Colinas do Golã, anexado por Israel. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu na segunda-feira uma dura resposta ao ataque que matou 12 crianças e adolescentes no sábado no Golã sírio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O governo israelense atribuiu o lançamento do foguete, que caiu sobre um campo de futebol na pequena cidade drusa de Majdal Shams, ao movimento islamista libanês Hezbollah, que negou.

O ataque alimentou temores de que a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, aliado do Hezbollah, se espalhe da Faixa de Gaza para o Líbano e região. Um civil israelense foi morto por um foguete no norte do país nesta terça-feira, disseram os serviços de resgate, e o Exército disse que respondeu a uma rajada de foguetes lançados do Líbano. Antes o Exército israelense havia anunciado que "bombardeou dez alvos terroristas do Hezbollah em sete zonas diferentes", incluindo um depósito de armas e várias infraestruturas. Durante estas operações, o Exército "eliminou um terrorista do Hezbollah", acrescentou em um comunicado.

Desde o início da guerra em 7 de outubro entre Israel e o Hamas, os disparos transfronteiriços entre o Hezbollah libanês e o Exército israelense têm sido quase diários. - A vingança "proibida" - "Estas crianças são nossos filhos (…) O Estado de Israel não vai e não pode deixar que isto aconteça. A nossa resposta virá e será dura", advertiu Netanyahu durante uma visita a Majdal Shams. Os líderes drusos da cidade indicaram que rejeitam qualquer resposta, devido à doutrina que rege sua comunidade, cuja religião vem do Islã. "A tragédia é imensa", afirmaram. Mas, uma vez que a doutrina drusa "proíbe o assassinato e a vingança sob qualquer forma, rejeitamos até mesmo uma gota de sangue derramada sob o pretexto de vingar os nossos filhos", acrescentaram. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) expressou nesta terça-feira "preocupação com a crescente ameaça de conflito generalizado em toda a região" e "pediu veementemente a todas as partes e à comunidade internacional que trabalhem urgentemente para reduzir as tensões".

Várias companhias aéreas, incluindo a Air France e a alemã Lufthansa, suspenderam os seus voos para Beirute, capital do Líbano, desde segunda-feira. "Vivo com uma preocupação constante. Penso em como fazer para que meus filhos fujam se a guerra eclodir", disse à AFP Cosette Béchara, de 40 anos, moradora de Beirute. Por outro lado, para Valentine Fadlallah, psicóloga de 37 anos, "a vida continua, vivemos o dia a dia".