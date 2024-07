Murray adia novamente sua aposentadoria e vai às quartas nas duplas em Paris-2024

O tenista escocês Andy Murray, que anunciou que vai encerrar a carreira após o torneio de duplas dos Jogos de Paris-2024 ao lado de Dan Evans, se classificou nesta terça-feira (30) para as quartas de final.

A dupla britânica derrotou os belgas Joran Vliegen e Sander Gillé por 6-3, 6-7, 11-9, numa partida em que salvaram dois match points e que durou 2 horas e 5 minutos.

Depois de cinco match points salvos na primeira rodada, Murray e Evans voltaram a deixar seus torcedores com o coração na mão, primeiro perdendo dois match points no 2º set e depois ficando em desvantagem de 9-7 no super tie-break.