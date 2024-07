Ministério da Saúde de Gaza declara território palestino como 'zona de epidemia de poliomielite'

O Ministério da Saúde do governo do Hamas na Faixa de Gaza declarou o território palestino como "zona de epidemia de poliomielite", acusando o Exército israelense de ter destruído centros de atendimento, o que, segundo o órgão, causou a reaparição do vírus.

A cepa CPV2 do vírus foi detectada em amostras de águas residuais obtidas na região de Khan Yunis, no sul da Faixa, e em áreas do centro do território palestino, conforme segundo indicou o ministério em um comunicado.

A presença do vírus "representa uma ameaça para a saúde dos habitantes da Faixa de Gaza e dos países vizinhos, além de ser um revés para o programa mundial de erradicação da poliomielite", acrescentou o ministério, sem especificar se os casos da doença foram detectados em seres humanos no estreito território palestino.