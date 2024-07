McKeown é bicampeã olímpica nos 100m costas em dia de dois recordes na natação

A australiana de 23 anos conquistou seu quarto ouro olímpico com uma recuperação formidável ao completar os primeiros 50 metros na quarta posição até completar a prova com o tempo de 57,33 segundos.

A segunda final desta terça-feira também teve outra quebra de recorde olímpico com a vitória do irlandês Daniel Wiffen nos 800m livre.

Em outras provas desta terça, David Popovici avançou para a final dos 100m livre em busca de uma dobradinha inédita em Jogos desde Sydney-2000.

O fenômeno romeno de 19 anos cumpriu a primeira parte dessa missão ao vencer os 200m livre na segunda-feira, seu primeiro título olímpico.

Nesta quarta ele terá a oportunidade de conquistar o estrelato em Paris-2024 se também faturar o ouro nos 100 metros, a 'rainha' das provas de natação.

Por sua vez, Marchand, o novo herói esportivo da França, também quer se consolidar no topo e também duas vezes.

Campeão dos 400m medley, Marchand tentará conquistar mais dois ouros, nos 200m borboleta e peito, na mesma noite, missão que Michael Phelps nunca chegou a tentar.

O nadador de Toulouse iniciou sua maratona particular nesta terça-feira com quatro provas, sendo as duas preliminares pela manhã e as semifinais à noite.

Surpreendentemente, o recordista mundial chinês Hayiang Qin ficou de fora da final dos 200m peito.

A sessão foi encerrada com a equipe britânica do revezamento conquistando o bi olímpico no 4x200m livre masculino.

gbv/iga/aam