Israel: Forças Armadas criticaram encontro de líder do Irã com Hamas antes de ataque a Beirute

As Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês) criticaram nesta terça, 30, o encontro do líder religioso do Irã Aiatolá Ali Khamenei com líderes do Hamas e da Jihad Islâmica.

A reclamação, divulgada nos canais oficiais do IDF, foi feita pouco antes do exército israelense atacar um alvo do Hezbollah em solo libanês, em Beirute. Ainda não há confirmação se a ofensiva foi bem-sucedida.

"São duas organizações terroristas que têm tentado matar israelenses usando armas fabricadas e financiadas pelo Irã", escreveu a IDF, ao pontuar que o tom da conversa provavelmente foi sobre "formas de gastar mais dinheiro iraniano para matar israelenses".