Israel confirma ter matado comandante militar do Hezbollah em ataque no Líbano

As Forças de Defesa de Israel confirmaram nesta terça, 30, que mataram o principal comandante militar do Hezbollah, Fouad Shukar, na operação que resultou em explosões no subúrbio de Beirute, a capital do Líbano, mais cedo. Múltiplos veículos de imprensa já haviam antecipado a informação, mas relatos de que Shukar poderia estar vivo também chegaram a circular. Em publicação nas redes sociais, a Defesa israelense disse que Shukar, também conhecido como Al-Hajj Mohsen, era braço direito do secretário-geral do grupo militar extremista, , Hassan Nasrallah. Mohsen teria liderado os esforços contra Israel desde 8 outubro e foi responsável pelo assassinato de cidadãos israelenses, segundo a nota. Destruição

Um ataque com foguetes de Israel em Beirute, a capital do Líbano, atingiu um prédio residencial localizado ao lado de um hospital, e fez com que metade da estrutura desabasse e atingisse o hospital. Mesmo assim, o local sofreu danos menores e ruas ao redor ficaram cobertas de escombros. Paramédicos foram vistos carregando várias pessoas feridas para fora dos edifícios danificados, e até o momento foi confirmada uma morte e 68 pessoas feridas. Na rua, uma empilhadeira acessava os andares superiores do prédio destruído, enquanto equipes trabalhavam na remoção de linhas de energia caídas. Multidões se reuniram para inspecionar os danos e verificar o estado de suas famílias. Alguns manifestantes protestavam em apoio ao Hezbollah.