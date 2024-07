Exército russo diz que capturou outra localidade no leste da Ucrânia

Essa localidade, que contava com 1.400 habitantes antes do ataque russo de fevereiro de 2022, está localizada perto das cidades de Toretsk e de Nova York, ainda sob controle ucraniano, mas que são alvos há várias semanas de uma ofensiva russa.

"As unidades do grupo Centro (...) libertaram a localidade de Leninskoie (Pivdenne em ucraniano, NDLR)", indicou o Ministério russo da Defesa.

O Exército russo afirmou, nesta terça-feira (30), que capturou outra localidade na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, continuando seu lento avanço, apesar das enormes perdas, frente a tropas ucranianas que enfrentam dificuldades.

A Rússia segue ganhando terreno na região de Donetsk da qual reivindica a anexação e onde tem a iniciativa desde o fracasso da contraofensiva ucraniana do verão de 2023 e a queda da cidade de Avdiivka em fevereiro de 2024.

Os ataques do Exército russo, ainda que com muitas perdas de soldados e material, vencem as defesas ucranianas em alguns setores, embora até agora a Rússia não tenha conseguido um avanço decisivo.

Na segunda, o Exército russo reivindicou a conquista de outro pequeno povoado, o de Vovche, que está na mesma região. No dia anterior afirmou que capturou duas localidades vizinhas, Progress e Evguenivka.