Crescimento econômico do México perde impulso no segundo trimestre

A economia do México, a segunda maior da América Latina depois do Brasil, perdeu fôlego no segundo trimestre do ano, ao crescer 1,1% em 12 meses, um ritmo inferior ao trimestre anterior e abaixo do mesmo período de 2023.

Segundo dados preliminares divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI), a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) foi inferior ao crescimento de 1,9% registrado entre janeiro e março e ao de 3,5% do segundo trimestre do ano passado.

"Embora a economia continue crescendo, apesar da incerteza enfrentada tanto interna quanto externamente, a desaceleração é evidente", apontou Gabriela Siller, diretora de análise do banco local BASE, em um relatório aos clientes.