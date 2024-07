Colômbia prende líder de rede de 'narcoveleiros' entre América do Sul e Europa

A polícia da Colômbia anunciou nesta terça-feira (30) a prisão de um norueguês conhecido como "O Professor", líder de uma organização criminosa que traficava cocaína da América do Sul para a Europa em veleiros.

"De acordo com as investigações de diferentes agências internacionais, o cidadão detido formava alianças criminosas com o chamado Clã do Golfo [maior cartel da Colômbia] e com cartéis mexicanos, como os de Sinaloa e Jalisco Nova Geração", informou a polícia, sem citar a data da prisão.

Segundo a instituição, o trabalho de Pazooki Farhad era "coordenar a produção de entorpecentes e o seu traslado da América do Sul para a Europa" nessas embarcações.