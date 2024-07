Ana Sátila e Pepê Gonçalves avançam à semifinal da canoagem slalom em Paris

A semifinal masculina do caiaque K1, que terá 20 competidores, está programada para as 10h30 (horário de Brasília) de quinta-feira (1º). Os 12 melhores vão para a disputa de medalha na final às 12h30.

Pepê conseguiu o oitavo melhor tempo no caiaque K1, sua especialidade, atravessando o percurso em 86.64 segundos, seis a mais do que o jovem francês de 19 anos Titouan Castryck, o mais rápido das séries (80.09 segundos).

Os brasileiros Ana Sátila e Pepê Gonçalves se classificaram nesta terça-feira (30) para as semifinais da canoagem slalom dos Jogos Olímpicos de Paris, no estádio náutico de Vaires-sur-Marne.

No feminino, Ana Sátila, que no último domingo ficou em quarto lugar na final do caiaque C1, avançou em sétimo na canoa C1 com o tempo de 105.16 segundos. A mais rápida foi a tcheca Gabriela Satkova (99.44 segundos), à frente da favorita australiana Jessica Fox (100.05 segundos), que ficou em segundo.

A semifinal feminina da canoa C1, com 18 competidoras, será disputada na quarta-feira (30), às 10h30. As 12 melhores lutarão pelas medalhas a partir das 12h25.

