Zelensky visita front ucraniano e Rússia afirma avançar no leste

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitou nesta segunda-feira (29) o front na região de Kharkiv, no nordeste, em meio a uma ofensiva das forças russas, que reivindicaram a captura de uma nova localidade em Donetsk, no leste do país.

"Tive a honra de felicitar os nossos combatentes das forças especiais (…) e presenteá-los com condecorações oficiais", disse Zelensky em um comunicado publicado nas redes sociais, depois de visitar um posto de comando na área de Vovchansk.

"Sou grato pela sua valentia e por suas heroicas operações atrás das linhas inimigas", acrescentou.