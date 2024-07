Venezuela: oposição contesta resultado e declara vitória de González Urrutia por 70% dos votos

A líder opositora María Corina Machado e seu candidato Edmundo González Urrutia se pronunciaram depois da divulgação dos resultados do CNE, que declarou vitória para Nicolás Maduro na Venezuela. Segundo ela, os dados divulgados são "impossíveis diante dos dados que estamos recebendo".

"Hoje queremos dizer a todos os venezuelanos e ao mundo inteiro que a Venezuela tem um novo presidente eleito e é Edmundo Gonzalez Urrutia", afirmou a opositora sob aplausos de apoiadores. "Já ganhamos e todo mundo já sabe. (...) Ganhamos em todos os cantos do país, em todas as cidades do país, em todos os Estados do país."

O Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo chavismo, divulgou que, com 80% das urnas apuradas, Maduro recebeu 51,2% dos votos contra 44,2% de Edmundo González Urrutia. A votação, porém, ainda não foi certificada por observadores do Centro Carter, nem da ONU, e as horas que se seguiram ao fechamento das urnas foram acompanhadas por pressão diplomática de países sul-americanos e europeus, além dos Estados Unidos para que os resultados sejam auditados.