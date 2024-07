Venezuela: mais de 10 anos de eleições questionadas

O contestado resultado da eleição presidencial de domingo na Venezuela se soma a uma série de pleitos questionados pela oposição e parte da comunidade internacional desde a ascensão de Nicolás Maduro ao poder em 2013.

- Maduro sucede Chávez em 2013 -

Em abril de 2013, após a morte do presidente socialista Hugo Chávez (1999-2013), o vice-presidente Nicolás Maduro assume a doutrina chavista e vence as eleições presidenciais com 50,62% dos votos.