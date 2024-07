Vala comum com dezenas de restos humanos é encontrada no oeste do México

Um coletivo de busca por pessoas desaparecidas encontrou uma vala comum contendo restos humanos em uma área do oeste do México afetada pelo crime organizado, embora ainda não se saiba quantos corpos há no local, informaram autoridades.

"Até ontem, havia sido contabilizado um total de 29 sacos" com restos, disse o procurador do estado de Jalisco, Joaquín Méndez, em uma coletiva de imprensa.

Os restos foram exumados por peritos forenses após o aviso de cidadãos que buscam, por conta própria, seus familiares desaparecidos em Jalisco, a região do México com o maior número de casos de pessoas com paradeiro desconhecido.